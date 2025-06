Gratta e Vinci fortunato venduto a Gualdo Tadino | vinti 250mila euro

Gualdo Tadino si conferma ancora una volta terra di grandi sorprese e colpi di fortuna. Con soli 5 euro, un fortunato giocatore ha vinto ben 250.000 euro grazie al nuovo Gratta e Vinci "Il Miliardario News". Un risultato straordinario che dimostra come la fortuna possa bussare proprio a casa propria, regalando sogni e speranze. E chissà quale sarà la prossima grande vincita in questa città fortunata...

