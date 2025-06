Grandine e vento a Colico un grosso ramo si spezza e travolge un kiter | paura in riva al lago

Un pomeriggio di tempesta improvvisa a Colico si trasforma in una scena di paura: un forte vento e grandine abbattuti dal cielo, provocano il distacco di un grosso ramo che travolge un kiter di 56 anni, lasciando tutti senza parole. La potenza della natura, imprevedibile e selvaggia, si è abbattuta con violenza sul lungolago, mettendo in pericolo anche i più esperti. La vicenda ci ricorda quanto sia importante rispettare la forza degli elementi e rimanere sempre vigili.

Colico (Lecco), 26 giugno 2025 – Un kiter di 56 anni è stato travolto da un albero in riva al lago. È successo a Colico. Il 56enne, un milanese, era in riva al lago di Como, sul lungolago di Colico. Era appena uscito dall'acqua, anche perché stava grandinando e il vento soffiava molto forte, con raffiche a quasi 70 chilometri all'ora. Stava ripiegando la vela del suo kitesurf per poi caricarla in auto insieme al resto dell'attrezzatura e tornarsene a casa. Un folata d'aria però ha spezzato la pianta sotto cui si trovava e un grosso ramo gli è crollato addosso, colpendolo in testa. In seguito alla botta è caduto a terra stordito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it