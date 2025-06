Grande successo per La Notte dei Leoni al Benito Stirpe | raccolti 29 mila euro per la beneficenza

Un’energia travolgente ha animato il cuore di Frosinone durante la seconda edizione de La Notte dei Leoni, la storica partita di beneficenza che ha suscitato emozioni e solidarietà. Con un totale di 29 mila euro raccolti, l’evento si conferma un grande successo, dimostrando ancora una volta come il calcio possa unire e fare del bene. Il risultato? Solo l’inizio di nuove iniziative e di un cammino condiviso verso un futuro migliore.

Si è conclusa con grande entusiasmo e partecipazione la seconda edizione ciociara de La Notte dei Leoni, la partita di beneficenza che domenica 27 maggio ha acceso i riflettori dello stadio “Benito Stirpe” di Frosinone. L’evento, che ha visto protagoniste le leggende del calcio di Roma, Lazio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: notte - leoni - benito - stirpe

Una notte da leoni, Zach Galifianakis contrario ad un altro sequel: "Non credo che alla gente interessi" - Zach Galifianakis, interprete di Alan nella celebre trilogia di Todd Phillips, si mostra riluttante a un possibile quarto capitolo di Una notte da leoni.

Che serata alla Notte dei Leoni! @marekhamsik17 danielciofani Matteo Ciofani @mirko_k1 @alessandrofrara @samuelecarrinofficial_ sono solo alcuni dei nomi che sono stati presenti allo Stirpe martedì sera. @nazionaleattori @admo.nazionale #frosinoneci Vai su Facebook

Translate postNella "Notte dei Leoni" doppietta di Daniel Ciofani. Quanto manca un bomber oggi? Vai su X

Grande successo per “La Notte dei Leoni” al Benito Stirpe: raccolti 29 mila euro per la beneficenza; Frosinone, Appuntamento con La Notte dei Leoni; Frosinone - Tra solidarietà, sport e spettacolo, domani allo 'Stirpe' in scena La Notte dei Leoni.

Frosinone, torna la Notte dei Leoni allo stadio Stirpe: la partita di beneficienza il 27 maggio - Il Messaggero - Frosinone, torna la "Notte dei Leoni" allo stadio "Stirpe": ... Riporta ilmessaggero.it

Frosinone, torna la "Notte dei Leoni" allo stadio "Stirpe": la partita di beneficenza il 27 maggio - MSN - Una serata che coniuga sport, spettacolo e solidarietà e che promette di essere ancora ... Scrive msn.com