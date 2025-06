Grande Fratello chi è l’ex tronista molto amato contattato per la nuova edizione

Il Grande Fratello si prepara a sorprendere ancora una volta, coinvolgendo volti noti e nuove mine pronte a brillare sotto i riflettori. Tra i nomi in circolazione c’è anche un ex tronista di Uomini e Donne, molto amato dal pubblico, contattato dalla produzione per la prossima edizione. Con Alfonso Signorini alle prese con i casting social insieme a Shaila Gatta, l’attesa cresce: chi varcherà la porta rossa questa volta? Il debutto è ormai imminente e le sorprese sono assicurate.

Ci sarebbe un ex tronista di Uomini e Donne che sarebbe stato contattato dalla produzione del Grande Fratello per la prossima edizione. Alfonso Signorini, che quest'anno si fa aiutare da Shaila Gatta con i casting social (al posto di Giuseppe Garibaldi), sta giĂ facendo le sue selezioni. Tra i gieffini che varcheranno l'ambita porta rossa della Casa piĂą spiata d'Italia ci sono volti sia giĂ noti sul piccolo schermo e sia nomi ancora sconosciuti nel mondo dello spettacolo. Ora spunta una nuova indiscrezione che parla appunto di un ex tronista che sarebbe stato contattato per la prossima edizione del noto reality show di Mediaset.

