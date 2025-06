Grande caldo sarà un venerdì da bollino rosso ad Ancona | Rischio per la salute di tutta la popolazione

L’ondata di caldo torrido sta per travolgere Ancona, con temperature che supereranno i 35°C e un rischio elevato per la salute di tutta la popolazione. Venerdì 27 giugno, la città si prepara a raggiungere il bollino rosso, segnando una giornata critica da vivere con massima attenzione. Prepariamoci ad affrontare questa ondata di calore, adottando le misure necessarie per proteggere noi stessi e i nostri cari.

Un caldo torrido che si farà sentire in tutta la provincia. È quanto previsto nelle prossime 24 ore in tutto l'Anconetano, dove le temperature dovrebbero superare i 35 gradi. Ancona verso il bollino rosso È previsto per venerdì 27 giugno il passaggio di Ancona nelle città da bollino rosso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

