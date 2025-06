Granchio blu il commissario Caterino assegna all' Emilia-Romagna 2,9 milioni di euro per gli indennizzi

L’emergenza granchio blu in Emilia-Romagna ha richiesto interventi immediati e risolutivi. Il commissario Caterino ha deciso di destinare quasi 3 milioni di euro per indennizzi, dimostrando attenzione alle sfide dei pescatori e delle comunità locali colpite. Con un pacchetto complessivo di 3,7 milioni distribuiti tra tre Regioni, l’obiettivo è sostenere concretamente chi ha subito danni e favorire la ripresa. La strada verso la normalità continua con impegno e solidarietà.

Due milioni 900mila euro all'Emilia-Romagna come indennizzi per chi ha subito danni dall'emergenza granchio blu. Ad assegnarli, con un'apposita ordinanza, il commissario straordinario di Governo, Enrico Caterino, all'interno di un pacchetto complessivo da 3,7 milioni, ripartito tra le tre Regioni.

