Granata il girone è fatto Aspettando il nuovo Ds

Il calcio si muove veloce e il girone 232 del Pontedera si sta delineando con chiarezza, aspettando solo l’ufficialità di Carlo Taldo come nuovo direttore sportivo. Con la retrocessione della Salernitana dalla Serie B, gli equilibri si spostano e la prossima stagione appare sempre più vicina. È un momento di attesa e di nuove sfide che promettono emozioni e sorprese per i tifosi granata.

In attesa di annunciare ufficialmente l'arrivo di Carlo Taldo come nuovo direttore sportivo del Pontedera, gli ultimi eventi calcistici hanno sostanzialmente definito i prossimi gironi di Serie C. Se i criteri di suddivisione resteranno di natura puramente geografica, com'è accaduto negli ultimi anni, il girone del Pontedera 2025-26 in pratica è bello e definito. Domenica sera si è materializzata la retrocessione della Salernitana dalla Serie B dopo il play out con la Sampdoria (sfuma dunque per il calcio pontederese la possibilità di un'affascinante sfida con il blasonato club blucerchiato). I campani vanno così a comporre il girone sud, dirottando il Campobasso, la più.