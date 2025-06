Grace Jones si fa male all’anca salta il concerto a Lido di Camaiore

Una notizia che sconvolge i fan di Grace Jones: a causa di un infortunio all’anca, la leggendaria artista ha cancellato il suo atteso concerto a Lido di Camaiore. La sua salute viene prima di tutto, e tutti i possessori di biglietto potranno ricevere un rimborso completo. Continua a seguirci per aggiornamenti e novità su questa straordinaria icona della musica e dello stile.

Lido di Camaiore (Lucca), 26 giugno 2025 – A causa di un infortunio all’anca subito nelle ultime ore, Grace Jones non potrà prendere parte alla serata de La Prima Estate in programma sabato 28 giugno al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore. L’artista ha ricevuto indicazione medica di non intraprendere il viaggio verso l’Italia e di osservare un periodo di riposo assoluto. Tutti i biglietti acquistati per la data verranno rimborsati attraverso i canali ufficiali di vendita. La serata del 28 giugno si terrà regolarmente e sarà a ingresso gratuito. Dalle ore 19 saliranno sul palco i Nicaragua, seguiti dal set dei Cam Sound System con Sara Mautone e dal DJ set di Tony Humphries, che animerà il pubblico con due ore di musica per ballare sotto il cielo della Versilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grace Jones si fa male all’anca, salta il concerto a Lido di Camaiore

In questa notizia si parla di: lido - camaiore - grace - jones

Lido di Camaiore, il festival “Solo per una notte” cerca artisti di strada - Il Lido di Camaiore si prepara a ospitare il festival "Solo per una notte", dedicato agli artisti di strada.

La diva sarà al parco di Bussoladomani a Lido di Camaiore in esclusiva italiana; sul palco dal 20 giugno Mogwai, St. Vincent, Air. E la rivelazione Lucio Corsi Vai su Facebook

Festival La Prima Estate a Lido di Camaiore: ci sarà anche Grace Jones; Grace Jones in concerto in Versilia per l'unica data italiana; La prima estate, al festival di Lido di Camaiore Lucio Corsi, Grace Jones, Tv On The Radio e Air.

Grace Jones si fa male all’anca, salta il concerto a Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (Lucca), 26 giugno 2025 – A causa di un infortunio all’anca subito nelle ultime ore, Grace Jones non potrà prendere parte alla serata de La Prima Estate in programma sabato 28 giugno ... Segnala lanazione.it

La prima estate, al festival di Lido di Camaiore Lucio Corsi, Grace Jones, Tv On The Radio e Air - rock degli scozzesi Mogwai, che hanno da poco pubblicato il loro album disco The Bad Fire fresco di stampa; quello psichedelico ed elettronico degli ... msn.com scrive