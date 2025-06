Grace Jones infortunio all’anca salta il concerto a Lido di Camaiore

Una notizia che delude i fan di Grace Jones: a causa di un infortunio all’anca, la leggendaria artista ha annullato il suo atteso concerto a Lido di Camaiore. La sua salute viene prima di tutto, e i medici le hanno consigliato di riposare. È un peccato perdere questa performance, ma ci auguriamo di rivederla presto sul palco. La musica continuerà, e le sorprese non mancheranno.

(Adnkronos) – A causa di un infortunio all’anca subito nelle ultime ore, Grace Jones non potrà tenere il concerto nella serata del festival La Prima Estate in programma sabato 28 giugno al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore (Lucca). L'artista ha ricevuto indicazione medica di non intraprendere il viaggio verso l’Italia e di osservare un . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: grace - jones - infortunio - anca

La Prima Estate presenta il programma completo: Air, St. Vincent, Mogwai, Grace Jones, Lucio Corsi e Calibro 35 - Preparatevi a un’estate indimenticabile: La Prima Estate torna a Lido di Camaiore con un programma ricco di star internazionali e performance imperdibili.

Grace Jones, infortunio all'anca salta il concerto a Lido di Camaiore; Infortunio all'anca per Grace Jones, salta data italiana; Grace Jones, annullata per infortunio la data a La Prima Estate.

Grace Jones si fa male all’anca, salta il concerto a Lido di Camaiore - Lido di Camaiore (Lucca), 26 giugno 2025 – A causa di un infortunio all’anca subito nelle ultime ore, Grace Jones non potrà prendere parte alla serata de La Prima Estate in programma sabato 28 giugno ... Si legge su msn.com

Infortunio all'anca per Grace Jones, salta la data italiana - Salta così la serata de La Prima Estate in programma sabato 28 giugno al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore, . Secondo msn.com