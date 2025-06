GPS I Fascia Gilda | ‘Necessaria una proroga per l’inserimento dei docenti abilitandi’

La Gilda degli Insegnanti lancia un appello al Ministero per concedere una proroga nell’inserimento nelle GPS di I fascia, fondamentale per molti docenti abilitandi. La questione riguarda l’eccessiva rigidità dei termini, che rischia di escludere qualificati aspiranti a pochi giorni dalla fine del percorso formativo. È fondamentale garantire equità e opportunità a tutti gli insegnanti in attesa di inserirsi nel sistema scolastico. La richiesta di proroga potrebbe fare la differenza per tanti meritevoli.

Gilda degli Insegnanti si appella al Ministero per posticipare il termine per l'inserimento in fascia aggiuntiva nelle GPS. Molti aspiranti docenti, a causa di calendari universitari autonomi, rischiano di essere esclusi per pochi giorni dopo aver completato un percorso di formazione qualificato.

