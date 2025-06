GP Austria Piastri | Norris continueremo a lottare Verstappen | Spero in un podio

Sul circuito del Red Bull Ring, teatro di tante sfide emozionanti, la lotta per il podio si infiamma. Piastri e Norris, determinati a conquistare punti preziosi, sono pronti a dare battaglia a Verstappen, che punta ad allungare nel campionato. Con l'undicesimo appuntamento stagionale alle porte, gli appassionati non vedono l’ora di scoprire quale squadra saprà dominare questa storica pista e avvicinarsi alla vetta. La gara promette spettacolo e sorprese; restate con noi!

Undicesimo appuntamento stagionale. Il Red Bull Ring è da sempre terra di conquista per Verstappen, che cercherà di accorciare il distacco in classifica dai piloti della McLaren.

F1, statistiche GP Austria. Altro che ‘Cannibale’, a Spielberg Verstappen è una belva! - Il Mondiale di Formula Uno si appresta a vivere un emozionante ritorno in Europa con il GP d'Austria, evento che promette scintille sulla storica pista di Spielberg.

Formula 1: in Austria solito duello Piastri-Norris. Verstappen in casa a 4,00, Russell-bis a 7,50, Leclerc a 12 su Snai - In una stagione fino a questo momento dominata dalle McLaren, Max Verstappen punta su circuito di casa Red Bull per dare la caccia alla terza vittoria del 2025. Secondo agimeg.it

F1, Piastri nella conferenza del GP Austria: "Io e Norris sempre liberi di correre". VIDEO - Il leader del Mondiale verso la gara in Austria e il contatto con il comopagno di squadra Norris a Montreal: "In Canada non eravamo forti come speravamo, ci auguriamo si sia trattato solo di un'anomal ... Da sport.sky.it