GP Austria Ferrari debutta con il nuovo fondo | sarà la svolta per Leclerc e Hamilton?

Premiere Ferrari si presenta con un nuovo fondo, il SAR224, segnando una svolta decisiva per Leclerc e Hamilton. Tra frustrazioni e speranze, i piloti affrontano il weekend con tensione crescente, mentre a Maranello il team lavora incessantemente per migliorare le prestazioni. La gara in Austria si prospetta come un banco di prova cruciale, dove la passione e l’innovazione potrebbero cambiare il volto della stagione. La sfida è appena iniziata.

Da una parte le frustrazioni dei piloti che emergono ad ogni Gran Premio, tra la delusione di Lewis Hamilton per una macchina che fa fatica a capire e il nervosismo di Charles Leclerc che da questa stagione si aspettava molto di piĂą, magari non di essere competitivo per il titolo Mondiale ma almeno un pò piĂą vicino alle Mc Laren e a Verstappen, i dominatori della stagione. Dall’altro il lavoro a Maranello che continua e in Austria per il Gran Premio che si svolgerĂ nel prossimo week-end la Ferrari vara un nuovo fondo della SF-25 che inizialmente era stato pensato per Silverstone e che invece vedrĂ il debutto sulla pista di Spielberg. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - GP Austria, Ferrari debutta con il nuovo fondo: sarĂ la svolta per Leclerc e Hamilton?

In questa notizia si parla di: austria - ferrari - fondo - leclerc

F1, tra Austria e Silverstone capiremo la reale direzione della Ferrari - a un crocevia cruciale: sarĂ capace di risalire la china e dimostrare il proprio valore? Con Austria e Silverstone come sfide fondamentali, scopriremo se la Ferrari ha davvero rotto gli schemi o se dovrĂ ancora lavorare sodo per riconquistare il suo posto tra le grandi.

Translate post#F1 - La #Ferrari dovrebbe portare un nuovo fondo in Austria e con #Beganovic impegnato nelle FP1... #austriangp #formula1 #news #newsf1 #norris #mclaren #piastri #hamilton #leclerc #redbull #verstappen #tsunoda #antonelli #mercedes #r Vai su X

? Villeneuve smaschera la Ferrari: “Non imparano mai dagli errori” Jacques Villeneuve non usa mezze misure: dopo dieci GP senza vittorie, la Scuderia porta finalmente un nuovo fondo in Austria, ma secondo lui la vera debolezza resta la gestione delle as Vai su Facebook

GP Austria, Ferrari debutta con il nuovo fondo: sarĂ la svolta per Leclerc e Hamilton?; Ferrari corregge la SF-25: in Austria il nuovo fondo; Ferrari, Dino Beganovic al posto di Charles Leclerc nelle FP1 in Austria.

Aggiornamenti Ferrari: in Austria debutta il nuovo fondo - Analisi grafica: in Austria Ferrari introduce un fondo aggiornato, mentre non sono presenti modifiche alla sospensione posteriore ... formulapassion.it scrive

Leclerc analizza la prima metà del mondiale: "Penso che sarà una stagione difficile" - Charles Leclerc analizza il difficile momento della Ferrari prima del GP d’Austria e invita a mantenere la concentrazione e a massimizzare i risultati in pista ... Da autosprint.corrieredellosport.it