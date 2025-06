Governatori divisi sul rinvio delle Regionali De Luca vuole farle slittare di 6 mesi Giani | Io le convoco a ottobre

Le elezioni regionali sono al centro di un acceso dibattito tra i governatori italiani, con posizioni divergenti che rischiano di complicare ulteriormente il quadro politico. Mentre Vincenzo De Luca propone uno slittamento di sei mesi, Giani insiste nel convocarle a ottobre. La questione si infiamma tra esigenze tecniche e strategiche, lasciando il Paese in attesa di una decisione definitiva. Ma quale sarĂ il fronte che prevarrĂ ?

Le Regioni che devono tornare al voto perchĂ© in scadenza di consiliatura non sono d’accordo su quando fissare le elezioni. A venire allo scoperto, al momento, sono due governatori di centrosinistra: Vincenzo De Luca, presidente della Campania, che come noto non può ricandidarsi perchĂ© ha giĂ concluso i due mandati e chiede un “ breve rinvio ” (ad aprile) per motivi “tecnici” che riguardano il Pnrr; dall’altra parte Eugenio Giani, presidente della Toscana, che si fa forte della Costituzione che fissa a 5 anni il massimo della legislatura. Ora il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga si farà “portavoce” con il governo delle diverse sensibilitĂ emerse nel corso della seduta straordinaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Governatori divisi sul rinvio delle Regionali. De Luca vuole farle slittare di 6 mesi. Giani: “Io le convoco a ottobre”

