Google risolve le criticità della funzione Ask Photos | torna in rollout su Google Foto

Google ha finalmente risolto le criticità della funzione Ask Photos in Google Foto, consentendo di riavviare il rollout con una copertura più ampia. Questa novità promette un'esperienza utente più fluida e affidabile per milioni di utenti che desiderano organizzare e trovare le proprie foto con semplicità. Ora, grazie a questa ripartenza, la funzione potrà essere sfruttata al massimo, migliorando l'interazione tra utenti e il loro archivio fotografico.

