golf spettacolo a la bagnaia ascani vince con 76 colpi

Il primo fine settimana d'estate si è aperto al Royal Golf La Bagnaia con la tappa del circuito Podio Sport Argenti Tour, andata in scena sabato 21 giugno. Il percorso senese si è presentato, come praticamente accade sempre, in ottime condizioni. Luca Ascani ne ha approfittato imponendosi con 76 colpi. In prima categoria ottima prova per Martina Giovannetti (39) che ha vinto con ampio margine su Lorenzo Cantelli (35). In seconda categoria Francesco Siliberto (38) ha superato di misura Enzo Brogi (379 così come ha fatto in terza categoria Simone Fornai (37) nei confronti di Claudio Neri (36). Il giorno seguente, domenica 22 giugno, il golf ha incontrato la solidarietĂ nella Golf Cup Rotary Siena Est, gara giunta all'ottava edizione.