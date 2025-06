Golf all’Open d’Italia conduce Bradbury Laporta Molinari e Pavan pronti a dare battaglia

L’Open d’Italia, storico torneo dell’European Swing, accende i riflettori sul primo giorno di sfide avvincenti all’Argentario Golf Club. Tra protagonisti del campo, Bradbury, La Porta, Molinari e Pavan, pronti a dare battaglia per la conquista del titolo. È Dan Bradbury, con un round senza bogey e sei birdie, a prendersi la leadership, dimostrando di essere già un nome da tenere d’occhio in questa edizione. La corsa al trofeo è appena iniziata...

È Dan Bradbury a prendersi lo scalpo, e la leadership, della prima giornata dell’Open d’Italia, torneo dell’European Swing arrivato alla sua 82esima edizione. L’inglese, classe ‘99, è riuscito a domare il percorso dell’Argentario Golf Club, in Toscana, con un giro in -6 (64 colpi). Il 25enne è partito subito forte con 4 birdie sulle prima 4 buche per poi siglare due birdie aggiuntivi alla 7 e alla 15. Un bogey-free round, dunque, che gli vale il primo posto provvisorio e un buon avvio di gara. Seguono, a ruota, il norvegese Andreas Halvorsen e l’azzurro Francesco Laporta, arrivato qui, su suolo natìo, convinto di poter dimostrare il suo stato di forma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, all’Open d’Italia conduce Bradbury. Laporta, Molinari e Pavan pronti a dare battaglia

In questa notizia si parla di: golf - open - italia - bradbury

Golf, al Dutch Ladies Open trionfa l’inglese Mimi Rhodes: ottimo 4° posto per Alessia Nobilio - Nel Dutch Ladies Open, ottavo appuntamento del Ladies European Tour 2025, l’inglese Mimi Rhodes si è laureata campionessa, mentre Alessia Nobilio ha ottenuto un brillante quarto posto.

? I tee times del round 1 dell’82° Open d’Italia all’Argentario Golf Club. ? @regionetoscana @VisitTuscanyITA @infrontsports @ArgentarioGolf @DPWorldTour @tecnicigolf @PGAitaliana #ItalianOpen #golf Vai su X

DP World Tour: quartetto azzurro al Qatar Masters; DP World Tour: a Dan Bradbury l’Open de France, sesto Francesco Laporta; La Rolex Pro-Am apre, all’Argentario Golf Club, l’Open d’Italia.

Open d'Italia, Paratore ci prova: "Ho ripreso a vincere col fattore Binaghi" - Il torneo torna in Toscana dopo 42 anni, per la prima volta all’Argentario. Segnala gazzetta.it

Dan Bradbury on what he is really looking for after racing into DP World Tour lead - conditioning and a pizza after racing to the top of the DP World Tour boards. msn.com scrive