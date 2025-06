Golf al via all’Argentario l’82° Open d’Italia

L’82° Open d’Italia di golf prende il via all’Argentario Golf Club di Monte Argentario, un evento imperdibile nel circuito DP World Tour. Dopo la vittoria nella Rolex Pro-Am dello spagnolo Jorge Campillo, l’attesa cresce per uno spettacolo ricco di emozioni e grandi sfide che si concluderà domenica 29, confermando la posizione di questo torneo tra i più prestigiosi del panorama internazionale. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di golf e non solo.

L’82° Open d’Italia di golf è stato anticipato dalla Rolex Pro-Am, vinta dalla squadra dello spagnolo Jorge Campillo. La Rolex Pro Am, vinta dal team dello spagnolo Jorge Campillo, ha anticipato lo show dell’82° Open d’Italia, che inizi oggi e si concluderà domenica 29 sul percorso dell’Argentario Golf Club di Monte Argentario (Grosseto), uno degli eventi più attesi nel calendario del DP World Tour, il massimo circuito continentale, che celebra i 100 anni dalla nascita. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

