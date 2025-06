Golden Dome Shield Trump lancia lo scudo spaziale Abbatte il 97 per cento dei missili E rassicura Zelensky

Golden Dome Shield di Trump rivoluziona la difesa spaziale: con una tecnologia innovativa, abbatte il 97% dei missili, portando serenità a Zelensky e rafforzando l’alleanza. In un mondo sempre più complesso, questa mossa segna un nuovo capitolo nella deterrenza globale, dimostrando come l’avanguardia tecnologica possa diventare un baluardo di pace e sicurezza. È davvero il futuro della difesa internazionale?

L?AIA - Sono passati pochi minuti dall?inizio del Consiglio atlantico, il summit top-secret degli alleati Nato, quando Donald Trump irrompe in un sorriso beffardo. «Per altri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Golden Dome Shield, Trump lancia lo scudo spaziale. «Abbatte il 97 per cento dei missili». E rassicura Zelensky

