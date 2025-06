Golden Dome Shield Trump lancia il nuovo scudo spaziale | Abbatte il 97 per cento dei missili E rassicura Zelensky

Il mondo osserva con stupore il nuovo scudo spaziale di Trump, capace di abbattere il 97% dei missili in arrivo. Mentre l'alleanza NATO si riunisce in segreto, la minaccia si trasforma in speranza, e Zelensky riceve rassicurazioni che potrebbero cambiare le sorti della sicurezza globale. Ma quali siano davvero le intenzioni dietro questa innovazione rivoluzionaria, solo il tempo potrĂ svelarlo.

L?AIA - Sono passati pochi minuti dall?inizio del Consiglio atlantico, il summit top-secret degli alleati Nato, quando Donald Trump irrompe in un sorriso beffardo. «Per altri. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Golden Dome Shield, Trump lancia il nuovo scudo spaziale: «Abbatte il 97 per cento dei missili». E rassicura Zelensky

