Goldberg affronta Gunther con determinazione | Non mi importa se mi faccio male è il mio ultimo match

Goldberg si presenta a Saturday Night’s Main Event con un solo obiettivo, senza preoccuparsi di quanto potrà costargli fisicamente. La leggenda 58enne è pronta a sfidare Gunther per il World Heavyweight Championship in quello che viene annunciato come il suo match di ritiro, e secondo lui è tutto o niente. Durante la sua ultima apparizione a Carcast, Goldberg ha chiarito senza mezzi termini che nessun infortunio, per quanto serio, lo fermerà quando sarà il momento di entrare sul ring: “Non mi interessa come mi sentirò uscendo da lì, sarò completamente onesto con te. È tutto o niente. A 58 anni e con gli infortuni che ho avuto, è chiaro che ho un po’ compromesso il mio corpo, ma come ho detto l’altra sera, non me ne frega un c***o se entro lì con un casco da football, due ginocchiere e il braccio ingessato — questo non cambia nulla, se non il fatto che sono un po’ limitato e non sarò al 100%. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net