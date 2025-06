Gol Vlahovic su assist di Yildiz | il serbo fissa il punteggio sul 5-2 La rete nel finale di Juve Manchester City – VIDEO

La Juventus conquista un trionfale 5-2 contro il Manchester City, grazie a un gol di Vlahovic assistito da Yildiz. Un finale emozionante che suggella una prestazione convincente dei bianconeri nell’ultima sfida della fase a gironi del Mondiale per Club. La combinazione tra i due talenti ha regalato ai tifosi un gol spettacolare e una vittoria che resterà nella memoria. Non perdere il video della rete di Vlahovic: un capolavoro che dimostra tutta la classe della Juventus!

Gol Vlahovic su assist di Yildiz: il 5-2 del serbo nel finale di Juve Manchester City. Questa la rete dell'attaccante – VIDEO. Arriva il 5-2 della Juventus nel finale di Juve Manchester City, l'ultimo match dei bianconeri nella fase a gironi del Mondiale per Club. Un'altra invenzione di Yildiz, con un assist illuminante, porta alla rete di Dusan Vlahovic che col destro non sbaglia davanti ad Ederson. Queste le immagini del gol realizzato da Vlahovic nel finale del big match.