Gol Pio Esposito cambia il risultato al Lumen Field | si sblocca il match tra Inter e River Plate – VIDEO

Al Lumen Field di Seattle, l’attesa è finita: Francesco Pio Esposito, talento nerazzurro, sblocca il match tra Inter e River Plate al 72° minuto, cambiando le sorti del confronto e regalando un’inaspettata svolta alla sfida valida per il Mondiale per Club. Un gol che accende la speranza e aggiunge suspense a questa emozionante partita. La scena è pronta per un finale ricco di sorprese!

Gol Pio Esposito, il gioiello nerazzurro sblocca la gara tra Inter e River Plate: cambia il risultato al 72? minuto. Finalmente si sblocca il risultato l risultato al Lumen Field di Seattle. Il match tra Inter e River Plate, valido per l'ultima giornata del girone E del Mondiale per Club, ha visto un importante cambiamento di risultato grazie al gol del gioiellino nerazzurro Francesco Pio Esposito. Al Lumen Field di Seattle, la partita è stata a lungo in equilibrio, ma il giovane attaccante dell'Inter ha trovato la rete al 72?, portando i nerazzurri in vantaggio per 1-0. Da artilharia da Serie B para (literalmente) o mundo: Francesco Pio Esposito tranquiliza a situação da Inter na Copa do Mundo de Clubes! Tranquilidade e frieza.

Francesco Pio Esposito ha fatto il suo esordio in prima squadra all'Inter dopo la lunga trafila nel settore giovanile Con una deviazione fornisce a Carboni il pallone della rete del 2-1 che vale la prima vittoria dei nerazzurri al Mondiale per Club contro l'Ura Vai su Facebook

