Gol Koopmeiners erroraccio di Ederson e Teun non perdona! Juve Manchester City subito in parità | il VIDEO della rete

In un match ricco di emozioni tra Juventus e Manchester City, la scena si infiamma con un errore clamoroso di Ederson e una freddezza da vero professionista di Koopmeiners. La rete dell’olandese accende le speranze bianconere, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Tra occasioni non sfruttate e errori fatali, il pareggio si fa strada, mostrando quanto ogni singolo momento possa cambiare il destino di una partita così combattuta. Continua a leggere per scoprire come si è evoluta questa sfida mozzafiato.

Gol Koopmeiners, erroraccio di Ederson e Teun non perdona: il VIDEO della rete dell’olandese in Juve Manchester City. Reazione immediata dei bianconeri in Juve Manchester City che trova il pareggio con grande freddezza dopo un’occasione non sfruttata da Vlahovic su invito di Alberto Costa. Il protagonista in negativo è Ederson, autore di un errore pesantissimo: il centrocampista dell’Atalanta consegna un pallone velenoso a Koopmeiners che, tutto solo a pochi passi dalla porta, non sbaglia e rimette tutto in equilibrio. KOOPMEINERS GOL pic.twitter.comMqAHCxiLoL — JuveFC (@juvefcdotcom) June 26, 2025 Una rete che spezza il buon momento degli ospiti e restituisce entusiasmo ai bianconeri, capaci di reagire nel giro di pochi secondi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Koopmeiners, erroraccio di Ederson e Teun non perdona! Juve Manchester City subito in paritĂ : il VIDEO della rete

In questa notizia si parla di: koopmeiners - erroraccio - ederson - teun

Ederson come Koopmeiners | Che parta! L’Atalanta ha già in mano il suo sostituto - Come Koopmeiners un’estate fa, ora è il turno del brasiliano Ederson fare le valigie. Da calcioinpillole.com

Atalanta, lesioni per Koopmeiners e Zappacosta - Calcio - Ansa.it - Contro il Napoli, sabato prossimo, l'Atalanta non potrà contare su Davide Zappacosta e Teun Koopmeiners, infortunatisi rispettivamente prima e al 41' del primo tempo dell'anticipo di sabato con l ... Scrive ansa.it