Gol Doku | imbucata per l’esterno belga che punisce subito la difesa bianconera Juve Manchester City si sblocca così – VIDEO

Il calcio non aspetta, e le emozioni si scatenano in un attimo: nel match tra Juventus e Manchester City, Doku sblocca subito il risultato con un’imbucata impeccabile, punendo la difesa bianconera. La rete del momentaneo 1-0 del giovane belga accende la sfida, lasciando il pubblico senza fiato e aprendo nuovi scenari nella corsa al primato nel girone. Una prodezza che dimostra come ogni secondo possa cambiare le sorti di una partita.

Gol Doku: Juve Manchester City si sblocca così. La rete del momentaneo 1-0 della formazione di Pep Guardiola – VIDEO. Si è sbloccato subito il match Juve Manchester City, l’ultimo dei bianconeri nella fase a gironi del Mondiale per Club. In palio c’è il primo posto nel girone, con l’1-0 realizzato da Doku. Imbucata che trova impreparato Alberto Costa, il belga non perdona: JEREMY DOKU GOAL AIT-NOURI FIRST ASSIST!!!! MAN CITY ARE COOKING???? pic.twitter.comi2nfoGhFUY —???? (@PricelessMCI) June 26, 2025 Queste le immagini del gol realizzato da Doku per il momentaneo vantaggio della formazione di Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol Doku: imbucata per l’esterno belga che punisce subito la difesa bianconera. Juve Manchester City si sblocca così – VIDEO

