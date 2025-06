Godzilla X Kong | Supernova Delroy Lindo svela come il film affronta un antico problema del Monsterverse

Godzilla x Kong: Supernova si prepara a rivoluzionare il Monsterverse, affrontando un antico problema che da sempre affligge le battaglie tra mostri e umani. Delroy Lindo, protagonista di questa avventura epica, svela come il film possa aprire nuovi orizzonti narrativi grazie a un cast umano pi√Ļ ricco e coinvolgente. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora nascosti, l‚Äôattesa cresce, promettendo un capitolo che cambier√† le regole del gioco.

