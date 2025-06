Go Red or Go Blue ospita Riccardo Molinari | Trump sovranità e sfida alla globalizzazione

Nella nuova puntata di Go Red or Go Blue, Eleonora Tomassi dialoga con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, esplorando il ritorno alle radici sovraniste e il ruolo dei valori nazionali nella politica odierna. Tra temi di attualità e riflessioni sulla globalizzazione, si analizza come le idee di Trump abbiano plasmato il panorama politico italiano ed europeo. Resta da chiedersi: qual è il futuro di questa sfida identitaria? Scopriamolo insieme.

Nella nuova puntata di Go Red or Go Blue, la rubrica americana de Il Tempo, Eleonora Tomassi ospita Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, per un confronto sui temi-chiave dell'Agenda Trump e sul loro riflesso nella politica italiana. Dalla politica estera alla difesa dei confini, Trump ha impresso una svolta: meno guerre, più identità nazionale. Ma cosa resta oggi di quella visione? E quanto influenza ancora la destra europea? Molinari commenta il ritorno del patriottismo come forza politica, la gestione pragmatica dei rapporti internazionali e il concetto di “America First” come modello sovranista. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Go Red or Go Blue ospita Riccardo Molinari: Trump, sovranità e sfida alla globalizzazione

