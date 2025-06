Go?Car | il lusso su quattro ruote arriva a Pescara

Gocar, il lusso su quattro ruote, arriva a Pescara portando con sé l’eccellenza e l’innovazione. Nato dall’esperienza di Natale Federico, un professionista con quarant’anni nel settore auto, Go?Car propone un nuovo modo di vivere il noleggio: un servizio con valore aggiunto, pensato per chi desidera un’esperienza premium senza compromessi. Scopri come questa idea rivoluzionaria sta ridefinendo il concetto di mobilità esclusiva...

Chi è Natale Federico. Con una carriera quarantennale alle spalle nel mondo delle quattro ruote, Federico ha contribuito alla crescita di diverse concessionarie locali, maturando competenze in logistica, customer care e marketing. Animato da passione e spirito imprenditoriale, Federico ha concepito Go?Car come una risposta concreta alla crescente domanda di esperienze premium. Il concept: noleggio con valore aggiunto. Go?Car non si limita al semplice noleggio. Ecco cosa lo distingue: Flotta selezionata: veicoli come Ferrari Portofino, Lamborghini Huracán Evo e Maserati Quattroporte, sempre rinnovati e mantenuti in condizioni eccellenti. 🔗 Leggi su Citypescara.com

In questa notizia si parla di: go?car - quattro - ruote - lusso

Trump vola in Medio Oriente, quattro giorni di incontri tra Riad, Doha e Abu Dhabi - Donald Trump inizia oggi una storica visita in Medio Oriente, con incontri programmati tra Riad, Doha e Abu Dhabi.

Concorde Credo 693H – L’eccellenza tedesca su quattro ruote! Scopri il perfetto equilibrio tra compattezza e lusso con il Concorde Credo 693H, disponibile presso Camperland 3000 a Brescia. Questo motorhome integrato da 7,22 metri offre comfort e Vai su Facebook

GoCar festeggia quindici anni di crescita - Quattroruote.it - Il broker di noleggio a lungo termine GoCar compie 15 anni e cerca di chiudere un 2020 in pareggio dopo anni di crescita: leggi l'articolo su Quattroruote. Come scrive quattroruote.it

GoCar cresce e firma un accordo di esclusiva con LeasePlan - Quattroruote.it - GOCar, il broker per il noleggio nato nel 2005 per volere di Piero Navone, pensa in grande, diventando uno dei radar sul territorio di LeasePlan, firmando un contratto in esclusiva con loro e ... Si legge su quattroruote.it