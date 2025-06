Gli Usa potrebbero inviare i Patriot in Ucraina l' annuncio della Casa Bianca

Gli Stati Uniti potrebbero presto inviare i missili Patriots in Ucraina, una mossa che potrebbe cambiare le sorti del conflitto. Mentre il leader russo critica l’Europa per l’aumento della spesa militare e la elogia il presidente americano per il suo impegno verso la pace, l’Unione Europea decide di prorogare le sanzioni contro Mosca. In un clima di tensione crescente, le mosse diplomatiche definiscono il futuro di un continente in bilico tra guerra e negoziato.

Il leader russo a Minsk attacca l'Europa per l'incremento della spesa militare, ma loda il presidente americano: «Cerca veramente la pace». I leader Ue, intanto, prorogano le sanzioni alla Russia.

