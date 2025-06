Gli uomini con la pancia attraggono donne più belle e vivono più a lungo | lo dice una ricerca

Gli stereotipi sulla forma fisica maschile stanno cambiando: un recente studio dell'University College di Londra rivela che gli uomini con una leggera pancetta sono percepiti come più attraenti e vivono più a lungo. Un'evoluzione affascinante che sfida i canoni tradizionali e mette in discussione le norme di bellezza. Scopriamo insieme come questa nuova prospettiva possa influenzare le nostre idee di attrattiva e benessere.

Negli ultimi anni, l’ideale maschile ha iniziato a cambiare. Addio – o quasi – al mito dell’uomo scolpito, con addominali in bella vista e corpo da copertina. Sempre più donne, secondo alcuni studi, mostrano una netta preferenza per gli uomini con un po’ di pancetta. A rivelarlo è una ricerca condotta dal prestigioso University College di Londra, secondo cui gli uomini con qualche rotondità addominale sarebbero considerati più attraenti rispetto ai loro omologhi più muscolosi. E non si tratta solo di un trend britannico: anche in Italia pare che molte donne la pensino allo stesso modo. In un’epoca in cui il culto del corpo è spesso associato a rigidità, fatica e palestra a oltranza, si fa strada una corrente più morbida e rilassata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

