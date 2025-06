gli scontri verbali tra ocasio cortez e trump

Gli scontri verbali tra Alexandria Ocasio-Cortez e Donald Trump hanno acceso il dibattito politico statunitense, mettendo in luce tensioni e divergenze profonde. La giovane deputata ha osato affrontare il presidente, accusandolo di tradire i valori americani e spingere il paese verso una guerra, con parole che hanno catturato l’attenzione dei media e degli elettori. Un confronto che promette di lasciare il segno nella scena politica americana, sfidando le convenzioni e invitando a riflettere sul futuro del paese.

“Signor presidente, non si arrabbi con me, sono solo una ragazza scioccase la dovrebbe prendere con quelli che le hanno consigliato di bombardare l’Iran e tradire il popolo americano e la nostra costituzione e trascinarci in guerra”. Con queste parole la parlamentare Alexandria Ocasio-Cortez si è rivolta al presidente Donald Trump in un messaggio postato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com