Gli psichiatri italiani riuniti a Firenze | La mente influenza vita e salute

Gli psichiatri italiani si sono riuniti a Firenze per discutere di come la mente influenzi vita e salute. Il Campus Psichiatria, organizzato da Angelini Pharma al Grand Hotel Baglioni, ha trasformato la città in un crocevia di idee tra esperti e giovani specializzandi. Un'occasione unica per plasmare il futuro di una disciplina in continua evoluzione, come sottolinea la professoressa Liliana Dell’Osso, che invita a riflettere sull’importanza di questa sinergia. La sfida è aperta: il domani della psichiatria si sta scrivendo proprio qui.

di Manuela Plastina Da tre giorni, Firenze è la capitale del presente e del futuro della psichiatria. II Campus Psichiatria nato da Angelini Pharma in corso al Grand Hotel Baglioni fino a oggi, mette a confronto professionisti di alta esperienza con i giovani specializzandi. Un dialogo costruttivo che coinvolge generazioni diverse in una disciplina che cambia giorno dopo giorno, come spiega la professoressa Liliana Dell’Osso (in alto), presidente della Società italiana di Psichiatria e professoressa di psichiatria all’Università di Pisa. Quanto è importante offrire momenti di confronto e formazione non convenzionale ai futuri psichiatri? "Alla fine del loro percorso di formazione, i nostri specializzandi non saranno più gli stessi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gli psichiatri italiani riuniti a Firenze: "La mente influenza vita e salute"

In questa notizia si parla di: firenze - psichiatri - italiani - riuniti

Gli psichiatri italiani riuniti a Firenze: La mente influenza vita e salute; Due liguri su tre soffrono di ansia e depressione, allarme giovanissimi: tassi superiori alla media nazionale; Gli psichiatri: Allarme disagio mentale nei ragazzi. Ma i genitori non riescono a vederlo.

Rete, paziente, famiglia, integrazione: le quattro parole degli psichiatri per invecchiare ‘sani’ - Rete, paziente, famiglia, integrazione: le quattro parole degli psichiatri per invecchiare ‘sani’ Se ne è parlato ieri a Firenze in chiusura del convegno nazionale della Società Italiana di ... quotidianosanita.it scrive