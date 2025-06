Gli orsi Mish e Lucy entrano in un magazzino per rubare il miele | il video della scorribanda

Gli orsi Mish e Lucy, due dolci bruni salvati dall’Albania e ora ospiti del Wildwood Trust nel Devon, hanno deciso di vivere una giornata da veri ladruncoli. La loro irresistibile voglia di miele li ha portati a entrare in un magazzino del parco, regalando al web un video esilarante e virale. Ma cosa succederà dopo questa avventura ghiotta? Scopritelo nel seguito!

Mish e Lucy, due orsi bruni salvati in Albania e ospitati al Wildwood Trust nel Devon, sono entrati in un magazzino del parco per fare scorpacciata di miele. Una volta mangiato tutto si sono addormentati sotto un albero. La scorribanda è stata ripresa in un video diventato immediatamente virale sul web. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: orsi - mish - lucy - magazzino

Gli orsi Mish e Lucy entrano in un magazzino per rubare il miele: il video della scorribanda; IL VIDEO. Fuggono dal recinto e si abbuffano di miele: l'avventura di due orsi.

Gli orsi Mish e Lucy entrano in un magazzino per rubare il miele: il video della scorribanda - Mish e Lucy, due orsi bruni salvati in Albania e ospitati al Wildwood Trust nel Devon, sono entrati in un magazzino del parco per fare scorpacciata di ... Segnala fanpage.it

Uk, orsi in fuga si addormentano dopo aver mangiato miele - Due orsi bruni europei, Lucy e Mish, sono fuggiti dal loro recinto in un parco naturale del Devon, nel Regno Unito. Secondo tg24.sky.it