Si avvicina il ritorno degli Oasis, che dai primi di luglio calcheranno le arene del Regno Unito: nelle ultime ore i fratelli Gallagher hanno comunicato ai fan l’arrivo di nuovi biglietti per il reunion tour 2025 che potrebbero essere messi in vendita. Sono diciannove i live previsti della band britannica,che partiranno il 4 luglio dal Principalty Stadium di Cardiff, che vedranno come opening act Richard Ashcroft ed i Cast. I biglietti si sono esauriti rapidamente quando sono stati messi in vendita l’anno scorso, con un’onda di polemiche arrivata dai fan, riguardante le lunghe code per l’acquisto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gli Oasis avvisano i fan: “Nuovi biglietti in vendita per il reunion tour 2025 nei prossimi giorni”

Ritorno leggendario in vista? Gli Oasis potrebbero non separarsi più, almeno secondo quanto lascia intendere Liam Gallagher. Manca meno di un mese al via del tour della reunion — il debutto sarà il 4 luglio a Cardiff — e già si respira un’aria diversa. Liam Vai su Facebook

