A Milano, l’ombra dell’intolleranza si fa sentire con cartelli anonimi che recitano “Israeli not welcome”. Un gesto che scuote la città e solleva domande sull’origine e il messaggio dietro queste intimidazioni. Nessuno rivendica, ma il silenzio è assordante: cosa sta succedendo nella metropoli lombarda? La risposta potrebbe risiedere nelle zone interessate, dove il clima di tensione si fa più evidente.

A Milano sono spuntati dei cartelli blu con la scritta: « Israeli not welcome ». Significa: «Gli israeliani non sono i benvenuti ». Sui manifesti non è stata apposta alcuna firma né simbolo, quindi non si riesce a capire chi li abbia affissi nella notte tra il 25 e il 26 giugno. Nessuno ha rivendicato il gesto che è stato denunciato dal consigliere comunale di Azione Daniele Nahum. Come riportato da Repubblica, le zone in cui sono apparsi sono quelle in cui hanno sede la comunità e la scuola ebraica di via Sally Mayer, vicino a via Lorenteggio. Altri cartelli sono stati avvistati in via Soderini, in via D’Alviano, in via Tolstoj, in via Carlo Poerio e a Porta Venezia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - «Gli Israeliani non sono benvenuti»: a Milano spuntano i cartelli anonimi

