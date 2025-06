Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a ERBA domenica 6 luglio

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® tornano anche quest’estate per portare a Erba il meglio del Made in Italy artigianale e delle tendenze moda più innovative. La loro tradizione di qualità e stile si trasforma in un evento imperdibile, ospitato nel cuore di Corso XXV Aprile domenica 6 luglio. Un’occasione unica per scoprire boutique a cielo aperto e scatenare i propri sensi: non lasciartela sfuggire!

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d'Italia, tornano per l'estate a grandissima richiesta nel Comasco con il loro show itinerante all'insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell'originale Consorzio domenica 6 luglio a ERBA, in Corso XXV Aprile. Dunque, un'occasione da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, che l'hanno a lungo reclamata: una rassegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

