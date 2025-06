Gli addii Da Lovato a Mazzitelli e Verdi | ecco chi è fuori dal progetto

Gli addii di Lovato, Mazzitelli e Verdi dal Sassuolo aprono un nuovo capitolo per questi talenti. Cosa hanno in comune? Tutti sono tornati alle loro squadre di origine dopo aver trascorso un periodo in prestito, senza prospettive di rinnovo nel prossimo progetto neroverde. Una svolta che segna il fine di un ciclo e apre le porte a nuove avventure. Ma cosa riserverĂ il futuro? Restate con noi per scoprirlo.

Cos’hanno in comune Horatiu Moldovan, Matteo Lovato, Luca Mazzitelli, Simone Verdi, Tijs Velthuis, Kevin Bonifazi? Erano tutti in prestito e tornano tutti alla base: arrivati in prestito secco o con diritto di riscatto, non faranno parte, salvo sorprese eo revisione delle formule oggi non prevedibili, del prossimo Sassuolo. Di Moldovan si sapeva, e tornano al Como Mazzitelli e Verdi che, arrivati a gennaio, qualcosa hanno lasciato, e tornano al Bologna Bonifazi e allo Sparta Rotterdam Velthuis (mai scesi in campo), e alla Salernitana Matteo Lovato (nella foto), nonostante la stagione del centrale avesse fatto intravvedere potenzialitĂ spendibili, con 20 presenze e un gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gli addii. Da Lovato a Mazzitelli e Verdi: ecco chi è fuori dal progetto

In questa notizia si parla di: lovato - mazzitelli - verdi - addii

SN - Il Como riscatta Mazzitelli dal Frosinone. E il Sassuolo osserva; Sassuolo-Carrarese 2-0, pagelle quotidiani: Verdi convince, Mulattieri divide.

VIDEO CM.IT – Juventus, è tempo di addii. Chiesa e Verdi: è bagarre - Tradizionale appuntamento con le news della redazione di Calciomercato. Lo riporta calciomercato.it