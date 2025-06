Glaucoma online il vodcast su come si combatte il ‘ladro della vista’

Il glaucoma, spesso chiamato il “ladro della vista”, agisce silenzioso e insidioso, rubando la vista prima ancora che se ne renda conto. Nel quinto episodio della serie 'Guardiamoci negli occhi', l'Oculista Italiano e Adnkronos svelano come riconoscere i segnali precoce e affrontare questa minaccia invisibile con efficacia. Conoscere è il primo passo per proteggere il proprio patrimonio visivo: scopri come combattere il glaucoma e preservare la tua vista.

(Adnkronos) – "Quando si presentano i sintomi è già tardi, i danni sono già stati fatti". Così si apre 'Glaucoma, cos'è e come si combatte il ladro della vista', quinto episodio del vodcast 'Guardiamoci negli occhi', una serie dell'Oculista Italiano realizzata da Adnkronos che approfondisce in modo semplice, autorevole e diretto, le principali problematiche della .

