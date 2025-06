Giustizia avanti tutta Nordio | Sulla separazione delle carriere la sinistra non ha voluto il dialogo

Giustizia avanti tutta: Nordio ribadisce l’importanza della riforma sulla separazione delle carriere, oggi in votazione al Senato. Il ministro sottolinea come le opposizioni abbiano evitato il dialogo, influenzate dalle correnti della Magistratura, e rilancia questa misura come pilastro del programma elettorale del centrodestra. La vera sfida ora è superare le incomprensioni e portare avanti un sistema giudiziario più equo e trasparente per tutti.

Nordio rilancia la validità della riforma della separazione delle carriere, che oggi il Senato voterà in terza lettura, la pone come elemento centrale del programma elettorale del centrodestra e accusa le opposizioni di non avere voluto alcun dialogo sul tema, perché condizionati dalle correnti della Magistratura. Le parole di Nordio. “Sul ddl sulla separazione delle carriere, “la questione è che non vi sarebbe stato dialogo. In realtà questo dialogo non c’è mai stato, perché nessuno l’ha mai voluto” ha detto il Guardasigilli. Leggi anche Riforma della giustizia, il ministro Nordio detta i tempi: "Referendum costituzionale a inizio 2026. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giustizia, avanti tutta. Nordio: “Sulla separazione delle carriere la sinistra non ha voluto il dialogo”

In questa notizia si parla di: nordio - separazione - carriere - giustizia

Giustizia, Nordio: “Separazione carriere entro fine 2025 o inizio 2026” - La riforma della separazione delle carriere dei magistrati è ormai in dirittura d’arrivo. Il ministro Nordio ha annunciato che la proposta sarà discussa al Senato il 18 giugno e approvata in poche sedute, con un iter rapido anche alla Camera.

Al Senato il ddl costituzionale sulla separazione delle carriere approda in Aula. E il presidente del "sindacato" dei magistrati avverte: non siamo un partito, ma il testo non aiuta la giustizia Vai su Facebook

Nordio: Con separazione carriere, dignità e libertà per i magistrati; Separazione carriere, Nordio: Nessuno ha mai voluto il dialogo, non ci credevate che l'avremmo fatto davvero; Giustizia, avanti tutta. Nordio: Sulla separazione delle carriere la sinistra non ha voluto il dialogo.

Nordio: “La separazione delle carriere non umilia i magistrati. E io non sono un dittatore, ma ora basta con la politica subalterna” - Pensavate che anche questa volta sarebbe stato così, e invece siamo andati avanti e vi assicuro che andremo ancora avanti", dice i ministro No ... Si legge su dire.it

Riforma separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Nordio: "Riporta equità e dignità politica" - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio difende con forza la riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Lo riporta tg.la7.it