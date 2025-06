Giuliano Imperatore e la religione cosmica | l’ultima scintilla degli Indoeuropei

a chiave per comprendere il suo pensiero è la sua concezione dell'universo come un tutto vivo, governato da forza e provvidenza divine. Giuliano imperatore rappresenta l'ultima scintilla di un'antica religione cosmica che ancora brilla nel cuore della filosofia indoeuropea, un ponte tra passato e presente che invita a riscoprire le radici spirituali del nostro patrimonio culturale. A offrirci uno sguardo profondo sulla sua visione del mondo, ci rivela come la spiritualità antica possa ancora parlare al nostro tempo.

«Questo universo. tenuto insieme dalla continua provvidenza del dio, esiste increato dall’eternità e in eterno esisterà in futuro» Roma, 26 giu – In questa affermazione — incompatibile con il dogma giudaico-cristiano — si condensa la visione del mondo dell’ Imperatore Giuliano: una visione che non viene dal nulla, ma affonda le sue radici nell’ellenismo platonico, ma ancor di più in un’antichissima religione cosmica degli Indoeuropei. A offrirci le chiavi interpretative è il linguista e comparatista Jean Haudry, che ha ricostruito l’universo spirituale originario dei popoli indoeuropei come un sistema organico, tripartito e armonico. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Giuliano Imperatore e la religione cosmica: l’ultima scintilla degli Indoeuropei

In questa notizia si parla di: giuliano - imperatore - religione - cosmica

Juventus: Igor Tudor mescola le carte contro il City.

Giuliano l'Apostata: l'ultimo imperatore pagano e la sua lotta religiosa - Skuola.net - A 24 anni, l’imperatore Costanzo lo inviò in Gallia e con grande sorpresa di tutti, ... Scrive skuola.net

Giuliano, molto imperatore e quasi per niente apostata - Eppure abbastanza per diventare un simbolo e per di più un simbolo ancipite ... Come scrive ilgiornale.it