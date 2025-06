Giuliacci il meteo | caldo senza fine 40 gradi all' ombra | chi trema

Il caldo senza tregua avvolge l’Italia, con temperature che sfiorano i 40 gradi all’ombra e città in allerta rosso. Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino sono tra le più colpite, vivendo ore di pura difficoltà. Le ondate di calore si intensificano, e il rischio di disagio aumenterà ancora nel weekend. Preparatevi a vivere un’estate da record, dove il caldo diventa protagonista assoluto.

Caldo estremo e meteo da bollino rosso per sei città: saranno ore difficili per gli abitanti di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, secondo l'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Dopo che le temperature mercoledì sono schizzate oltre i 40 gradi in Puglia e in Basilicata, la colonnina potrebbe schizzare ulteriormente anche in molte zone del nord tra sabato e lunedì e soprattutto nelle zone interne di Toscana, Lazio e in parte della Pianura Padana. Secondo Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, temperature eccezionali sono previste entro domenica nei grandi centri urbani: a Firenze, Ferrara e Terni la colonnina di mercurio segnerà i 40° all'ombra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giuliacci, il meteo: caldo senza fine. 40 gradi all'ombra: chi trema

In questa notizia si parla di: meteo - caldo - gradi - giuliacci

Meteo, "maltempo intenso" poi la svolta: quando arriva il caldo - Nelle prossime ore, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali diffusi previsto per le prossime 48 ore, secondo gli esperti di 3bmeteo.

La previsione di Mario #Giuliacci non lascia scampo: “Arriva il caldo estremo, si va oltre i 40 gradi” #meteo #estate #21giugno #iltempoquotidiano https://iltempo.it/attualita/2025/06/21/news/meteo-oggi-mario-giuliacci-ultime-previsioni-giugno-caldo-estremo-ol Vai su X

METEO: contro il caldo arriveranno in aiuto un po' di temporali! Ci spiega tutto il col. Giuliacci nel suo video di previsione #meteo #caldo #temporali Vai su Facebook

Giuliacci, il meteo: caldo senza fine. 40 gradi all'ombra: chi trema | .it; Meteo: Fine Giugno bollente, ma ci sono novità per Luglio; gli aggiornamenti; Meteo Giuliacci, masse d'aria bollente e poi la svolta. La data da segnare.

Meteo, la previsione di Giuliacci non lascia scampo: “Arriva il caldo estremo, si va oltre i 40 gradi” - Il caldo sta stringendo la morsa sull’Italia già in questo mese di giugno, ma secondo la previsione del tempo del colonnello Mario ... Riporta iltempo.it

Meteo, il caldo non dà tregua: bollino rosso in sei città. Dove e quanto durerà - Prepariamoci a vivere giornate da record, perché la canicola africana ha deciso di non mollare la presa sull’Italia e di trasformare il nostro Paese in un vero e proprio forno a cielo aperto. Secondo tg24.sky.it