Giugno a Fiorano si chiude con il raduno di auto sportive | oltre 200 modelli in piazza Salvo d' Acquisto

Giugno a Fiorano si conclude con un evento da non perdere: il Raduno di auto sportive, un’occasione unica per gli appassionati di motori e design. Sabato 28 giugno, dalle 15 alle 24, piazza Salvo d’Acquisto si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gli amanti delle quattro ruote, con oltre 200 modelli tra supercar, JDM e vetture elaborate. Si prepara a essere una giornata indimenticabile all’insegna della passione e dell’adrenalina!

