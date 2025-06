Giugno a Fiorano si chiude con il raduno di auto sportive | oltre 200 modelli in piazza Salvo d' Acquisto

Giugno a Fiorano si chiude in grande stile con il raduno di auto sportive più atteso dell’anno! Sabato 28 giugno, la piazza Salvo d’Acquisto si trasforma in un vero paradiso per gli appassionati, ospitando oltre 200 modelli tra sportive, JDM e veicoli elaborati. Un evento imperdibile che unisce adrenalina, passione e divertimento, culminando in una festa open air che lascerà tutti senza fiato. Si prepara a vivere un pomeriggio indimenticabile all’insegna della velocità e dello stile!

Sabato 28 giugno, il mese si conclude con una grande festa a Fiorano Modenese. Con “Gibbols Event” a partire dalle 15 fino alle 24, in piazza Salvo d’Acquisto (dove si svolge il mercato), saranno presenti oltre 200 autovetture sportive, JDM (Japanese Domestic Market) elaborate e tante altre. Si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

