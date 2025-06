Giubileo 2025 Mantovano | Cabina di coordinamento funziona da replicare

Il Giubileo 2025 a Roma si prepara ad essere un evento senza precedenti, grazie a un lavoro di coordinamento efficiente e innovativo. La cabina di regia, già collaudata durante i grandi eventi passati, si dimostra fondamentale per garantire sicurezza e funzionalità. È il momento di replicare questa esperienza, affinché ogni dettaglio sia perfettamente orchestrato. La sfida è grande, ma con una strategia vincente, il successo è assicurato.

(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2025 “Il lavoro in corso per le giornate di fine luglio e di inizio agosto è un lavoro veramente imponente, con chilometri di chilometri di tubi per garantire l'acqua, i nebulizzatori, i serbatoi, i siti sanitari, le postazioni dei vigili del fuoco e così via.” Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in conferenza stampa sul giubileo 2025 a Palazzo Chigi. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giubileo 2025, Mantovano: Cabina di coordinamento funziona, da replicare

