Giroud torna in Ligue 1? Il Lille ci pensa per sostituire David

Olivier Giroud, protagonista di storie di successo in Europa, sta considerando seriamente un ritorno in Ligue 1. Dopo tredici anni dall’addio al Montpellier, l’attaccante ex Milan sogna di chiudere la sua carriera nel suo paese d’origine. Il Lille, desideroso di rinforzare l’attacco, ha già avviato i primi contatti per riportare il campione tra le sue fila. Riuscirà Giroud a riabbracciare la Ligue 1? Il futuro si fa sempre più intrigante.

Olivier Giroud sta ragionando sul ritorno in Ligue 1? L’attaccante ex Milan sogna di tornare in Francia per chiudere la carriera, il Lille ci pensa Olivier Giroud potrebbe presto fare ritorno in Ligue 1, tredici anni dopo l’addio al Montpellier. Secondo L’Équipe, il Lille ha avviato i contatti per riportare in Francia l’ex attaccante di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Giroud torna in Ligue 1? Il Lille ci pensa per sostituire David

In questa notizia si parla di: giroud - ligue - lille - pensa

Il Milan rinnova Giroud e pensa al futuro: in arrivo due giovani attaccanti; Giroud al Lille: possibile ritorno in Europa.

Possibile ritorno in patria per Giroud: un club francese pensa all’ex rossonero - Il possibile ritorno di Olivier Giroud in Europa: il Lille pensa al bomber per rinforzare il reparto offensivo dopo le cessioni. Secondo msn.com

Rivoluzione in Ligue 1? Si pensa a una Final 4 per porre fine al dominio del PSG - MSN - Rivoluzione in vista nel massimo campionato francese: è da anni infatti che in Ligue 1 si assiste a una sorta di monologo del Paris Saint- Da msn.com