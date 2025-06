Giovani agricoltori | 140 mila euro a tre nuove imprese nel Lecchese

Giovani agricoltori del Lecchese stanno facendo il loro debutto con entusiasmo, grazie a un contributo di 140 mila euro destinato a tre nuove imprese agricole in Oliveto Lario, Valsassina e Casatese. Questo sostegno regionale rappresenta un passo decisivo per rilanciare l’agricoltura locale e valorizzare le giovani energie del territorio. L’aiuto...

