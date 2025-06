Giovane arrestato in flagranza per evasione dagli arresti domiciliari

Un giovane beneventano, già noto alle forze dell’ordine, è stato catturato in flagranza di evasione dagli arresti domiciliari. L’intervento, avvenuto alle 19:30 circa durante un servizio di pattugliamento, ha portato all’arresto di un soggetto che tentava di rimettersi in libertà. Un episodio che sottolinea l’importanza della costante attività di sorveglianza e sicurezza sul territorio. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda e le conseguenze future.

Comunicato Stampa Alle ore 19:30 circa, un giovane beneventano, già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per evasione dagli arresti domiciliari cui era sottoposto per un precedente reato. Durante un servizio di pattugliamento .

