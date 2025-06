Giornata infernale sull’Italia ecco le città da bollino rosso e arancione

L’Italia si prepara ad affrontare una giornata infernale, con molte città sotto il segno del bollino rosso e arancione. La seconda ondata di calore estivo sta colpendo duramente la penisola, portando temperature record e notti afose senza tregua. È fondamentale prendere precauzioni per proteggersi dal sole e mantenere alta l’attenzione. Scopriamo insieme quali sono le aree più a rischio e come affrontare al meglio questa sfida di calore.

L'Italia si ritrova ancora una volta a fronteggiare la morsa del caldo. Dopo un primo assaggio a inizio giugno, è arrivata ufficialmente la seconda ondata di calore della stagione estiva, che si preannuncia particolarmente intensa e duratura. In molte regioni della penisola, da nord a sud, le temperature massime stanno superando i 35°C, con picchi localizzati che sfiorano i 40°C, mentre le notti non offrono sollievo, con minime che raramente scendono sotto i 20°C. Il disagio termico cresce e con esso anche le preoccupazioni per la salute pubblica. Alla base di questo nuovo episodio di caldo anomalo c'è un vasto promontorio anticiclonico nordafricano che sta spingendo aria subtropicale calda e secca fin sopra l'Italia.

