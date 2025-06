Giornata delle Persone con sordocecità Lega del Filo D'Oro | 360mila invisibili chiedono inclusione

Ogni anno il 27 giugno, la Giornata Internazionale delle Persone con sordocecità mette sotto i riflettori oltre 360mila invisibili che vivono tra silenzio e oscurità. Sono individui spesso dimenticati, isolati dal mondo e dai loro diritti. Questa giornata rappresenta un’occasione fondamentale per promuovere inclusione, sensibilizzare e cambiare prospettiva: perché nessuno dovrebbe essere lasciato indietro nel nostro tessuto sociale.

I mmagina di vivere per sempre al buio e nel silenzio: è la condizione che in Italia riguarda oltre 360mila persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, isolate dal mondo, un mondo che spesso ignora del tutto i loro diritti e la loro stessa esistenza. Anche per mantenere alta l'attenzione su questa condizione, nel 2018 è stata istituita la Giornata Internazionale delle Persone con sordocecità (27 giugno), su impulso di organizzazioni come la Fondazione Lega del Filo d'Oro, da 60 anni punto di riferimento per le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale in Italia.