Giornata contro le droghe su Mediaset Infinity A un passo dal vuoto

Il 26 giugno si accendono i riflettori sulla Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico di droghe, un'occasione per riflettere sui rischi nascosti dietro semplici gesti. Su Mediaset Infinity, una giornata dedicata alla consapevolezza, perché conoscere è il primo passo per proteggere le nuove generazioni. È ora di agire, informare e prevenire: il futuro dipende da noi.

Uno spinello, un altro e un altro ancora. Sono i primi gradini verso l'abisso, come ci ricorda la Giornata mondiale contro l'abuso e il traffico di droghe che si celebra ogni anno il 26 giugno. Secondo l'ultima relazione annuale al Parlamento, è la sostanza psicoattiva più diffusa in Italia, con 52 dosi giornaliere ogni mille abitanti. A cadere nel baratro dei paradisi artificiali sono sempre più spesso i preadolescenti. Le prime canne già a 12 anni. Dagli spinelli agli oppiodi il passo è breve: il mercato illegale pullula di stupefacenti di ultima generazione, che vengono venduti anche su Internet. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Giornata contro le droghe, su Mediaset Infinity "A un passo dal vuoto"

I Duostile in concerto in occasione della Giornata mondiale contro le droghe e le dipendenze - Ogni anno, il 26 giugno, le note si uniscono per sensibilizzare e unire: torna il concerto di Emilia Romagna Concerti in occasione della Giornata mondiale contro droghe e dipendenze.

A un passo dal vuoto, storie di droga e di rinascita

