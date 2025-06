Giornata contro la droga Storie di riscatto

In occasione della Giornata contro la droga, vogliamo condividere storie di speranza e rinascita. Chi ha superato l’incubo della tossicodipendenza spesso diventa un faro per chi è ancora immerso nel tunnel, dimostrando che il riscatto è possibile. Grazie al servizio di Giorgia Bresciani, scopriamo come la determinazione e il sostegno possano trasformare vite e aprire nuove prospettive, perché ogni storia di riscatto è un messaggio di speranza e rinascita.

Chi riesce a sconfiggere la tossicodipendenza spesso si dedica poi ad aiutare chi ancora sta cercando di uscire dal tunnel. Alcune storie di riscatto nel servizio di Giorgia Bresciani. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giornata contro la droga. Storie di riscatto

